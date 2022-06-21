Мотоцикліст загинув внаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 червня на автодорозі «Львів-Краковець» неподалік селища Івано-Франкове Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106, яким керував 33-річний водій та мотоцикл «Ямаха» під керуванням мешканця Львівського району віком 23 роки. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження від яких помер на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області