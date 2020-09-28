Мужчина поджег себя в центре занятости на Тернопольщине

Инцидент произошел в понедельник, 28 сентября, в Гусятинском центре занятости (Тернопольская область). «59-летний мужчина пришел к чиновникам центра с просьбой насчитать ему пенсию, однако те отказали, так как, по их утверждению, ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы», — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Возмущенный посетитель вышел в коридор, облил себя бензином и поджег.

Работники центра успели потушить пламя, но мужчина получил ожог около 50 процентов кожного покрова. Пострадавший госпитализирован.

Полиция не сообщает ни о состоянии человека, ни о том, ведет ли она расследование по этому происшествию. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)