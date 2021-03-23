МВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за розписаний Офіс президента

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео на доказ того, що акція на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня не була мирною, і в ньому назвало осіб, яких підозрює в організації чи активній участі у мітингу.

Джерело: відео МВС, коментарі адвоката Масі Найєма та активіста Романа Ратушного

Дослівно МВС: «20 березня під Офісом президента був не мирний мітинг. Організатори заздалегідь планували зіткнення та насилля по відношенню до правоохоронців.

Гранецький-Стафійчук Владислав (1995 р.н.) затриманий, йому пред’явлена підозра за ч. 4 ст. 296 ККУ…

Всі особи, як знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно з Законом: Сергій Філімонов, голова громадської організації «Гонор»; Олексій Білковський, представник ГО «Гонор» (1997 р.н.); Роман Ратушний, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр»; Денис Міщенко (1998 р.н.)».

Деталі: Поліцейські також ідентифікували на суботній акції Вадима Адамова (2004 р.н.) та представника ГО «Гонор» Олега Кабезького, але про підозри їм поки не йдеться.