Ми подаємо судові позови проти всіх посадовців, причетних до свавілля на кордоні – адвокат Порошенка

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков під час брифінгу у Львові повідомив, що проти посадових осіб, які причетні до зриву поїздки пʼятого Президента у США та Польщу, подадуть судові позови.

Як відомо, сьогодні, 1 листопада, прикордонники не дозволили Петру Порошенку виїхати у відрядження, яке було офіційно погоджене Головою Верховної Ради Стефанчуком. Як зʼясувалося, розпорядження Стефанчука незаконно скасував його заступник Корнієнко на підставі свого ж листа.

Петро Порошенко мав заплановані зустрічі у Вашингтоні з конгресменами й сенаторами, зокрема, з новим спікером Палати представників Джонсоном, а також з представниками Пентагону, мав виступити на спеціальному заході з питань України під час Форуму Міжнародного демократичного союзу. У Польщі у Порошенка були заплановані зустрічі з новообраними керівниками комітетів Сейму. А також Петро Порошенко планував оформлення транзитних ліцензій для військової техніки, яка купується його коштом у Великій Британії, Бельгії та інших країнах НАТО.

“Це свавілля. Заподіяно дуже велику шкоду. Навіть, якби не було всіх цих запланованих зустрічей, сам факт того, що під час війни, під час переговорного процесу, коли дуже велику увагу привернуто до того, як в Україні діють демократичні зокрема парламентські процедури, факт такого скандалу вже завдає великої шкоди”, – наголошує Новіков.

“Ця ситуація була юридично створена нещодавно. І те свавілля, яке відбулося на кордоні, яке стало наслідком свавілля в апараті, в керівництві Верховної Ради, воно передусім стало можливим тому, що існує система, яка незаконно, всупереч Конституції України передбачає порядок видачі дозволів. Відбулась якась ситуація з перетином кордону людини, яка їхала по державних питаннях. Це копіювання підходів, які розповсюджені в Росії. Очевидно, що були прийняті системні, більш ніж в одному напрямку кроки, заходи для того, щоб не тільки Петро Порошенко особисто як депутат, а вся його робоча група, яка мала забезпечувати й мала працювати на цих зустрічах, не могла потрапити ані до Польщі, ані тим більше до Сполучених Штатів Америки”, – переконаний Новіков.

“Ми на це будемо реагувати шляхом подання позовних заяв, заяв про злочини щодо всіх посадовців, які брали участь на всіх етапах в цій ситуації”, – резюмував адвокат.

Нагадаємо, що пʼятого Президента Петра Порошенка не випустили за кордон на міжнародні зустрічі. Як відомо, Порошенко має взяти участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні та зустрічах у польському Сеймі.

Зазначимо, що п’ятий Президент мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та потребі у зміцненні трансатлантичної єдності на підтримку України. // “Прямий”