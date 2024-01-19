Миколаївська поліція розшукує малолітнього хлопця (фото)

Миколаївським районним управлінням поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження 13-річного Ібрагімова Радміра Арслановича, який 16 січня пішов з дому по вул. 5-а Слобідська у Миколаєві та досі не повернувся, місце його знаходження невідоме.

Прикмети: зріст приблизно 165 см, карі очі, русяве волосся, худорлявої статури.

Був одягнений у блакитну куртку, сірі спортивні штани, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити Миколаївського районного управління поліції за телефонами (0512) 53-13-31, 40-94-89 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області