Миколаївська поліція встановлює місце знаходження зниклої 16-річної дівчини (фото)

Вчора, 17 жовтня, до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вдень о 14:30 пішла з дому по вул. 4-а Слобідська її донька Демʼянчук Анастасія Олександрівна 2009 року народження та до цього часу не повернулася. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: середньої статури, волосся русяве коротке, очі сіро-зелені.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини Миколаївського райуправління поліції за телефонами: (0512) 53 19 05, 44 80 06, 063 898 78 97 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області