Миколаївські поліцейські встановлюють місцезнаходження 17-річної дівчини (фото)

Сьогодні, до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління звернулась місцева мешканка з повідомленням про зникнення її доньки Домініки Володимирівни Варшавської, 2007 року народження. У Миколаєві, під час прийому в медичному закладі, неповнолітня вийшла на вул. Екіпажна та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, волосся русявого кольору було заплетене. Має вади здоров’я.

Була одягнена: у спортивний костюм чорного кольору, шапку білого кольору та куртку сірого кольору, на якій міститься напис літерами синього кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомили до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області