Миргородська поліція розшукує безвісно зниклого Володимира Ковтуна

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Миргородська поліція розшукує безвісно зниклого Володимира Ковтуна

райвідділом поліції розшукується безвісно зниклий Ковтун Володимир Іванович (1968 року народження), мешканець села Ярмаки Миргородського району. За попередньою інформацією, чоловік 4 квітня цього року близько 23:00 залишив домівку та не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд близько 50-55 років, зріст близько 170 см, повної статури, лисий, очі світлі. На момент зникнення був одягнений у темну куртку, синю кофту з білими смугами, темні джинси та темні черевики.

Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого чоловіка, просимо повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: 099-657-63-03 (чергова частина), 095-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського районного відділу поліції)

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