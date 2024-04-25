МЗС опублікувало роз’яснення щодо призупинення видачі документів у ДП «Документ»
Це підприємство керується міграційною службою, а не МЗС.
ДП “Документ” не входить до сфери управління міністерства закордонних справ України. Консульські послуги від МЗС українці за кордоном можуть отримати в посольствах і консульствах.
“Документ” керується Державною міграційною службою. Таке роз’яснення опублікували в МЗС після повідомлення про призупинення видачі паспортів в установах цього підприємства, що збіглося в часі з розпорядженням міністерства тимчасово не надавати консульські послуги чоловікам від 18 до 60 років.
“Водночас, як зазначено в постанові КМУ, пересилання таких паспортів (громадянина України та для виїзду – Ред.) до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для видачі не буде здійснюватися. Громадяни не зможуть отримати такі паспорти в закордонних дипломатичних установах України”, – додали в МЗС.
Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін.
- 23 квітня ДП “Документ” повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
- З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
- Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.