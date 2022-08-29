МЗС України звернулося до Туреччини через прохід по Босфору судна російських агресорів з ЗРК С-300

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.

У Міністерстві закордонних справ України звернулися із запитом до турецької сторони щодо проходу через протоку Босфор судна “Sparta II” з Сирії до Росії.

Про це йдеться у розміщеному на сайті МЗС коментарі міністерства щодо проходу судна “Sparta II” через протоку Босфор.

Зазначається, що сьогодні, 29 серпня, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере.

“Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном “Sparta II” з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2″, – мовиться у дописі.

Так, посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.

Заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

“Микола Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном “Sparta II” через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни”, – зауважили у міністерстві.

Крім того, Точицький висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. // УНІАН