На 3-й рік війни Міноборони виявило на території в/ч у Києві незаконний храм пособників окупантів
Міністерство оборони України виявило під час аудиту на території військової частини в Києві незаконно зареєстрований храм УПЦ МП.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони:
“Власником незаконно зареєстрованого об’єкта виступила релігійна організація, пов’язана з православною церквою Московського патріархату.
Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб”.
У Міноборони вказують, що у взаємодії з Міністерством юстиції усунули порушення законності.
Храм передали Службі військового капеланства ЗСУ. // УПTweet