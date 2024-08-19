На 3-й рік війни Міноборони виявило на території в/ч у Києві незаконний храм пособників окупантів

Міністерство оборони України виявило під час аудиту на території військової частини в Києві незаконно зареєстрований храм УПЦ МП.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони:

“Власником незаконно зареєстрованого об’єкта виступила релігійна організація, пов’язана з православною церквою Московського патріархату.

Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб”.

У Міноборони вказують, що у взаємодії з Міністерством юстиції усунули порушення законності.

Храм передали Службі військового капеланства ЗСУ. // УП