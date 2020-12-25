На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано (фото)

В Киевской области, на 55 км автодороги в направлении Харькова, перевернулся грузовик, патрульная полиция Киевской области просит водителей быть осторожными.

«Информируем вас о том, что на 55 км автодороги в направлении Харькова случилось автопроисшествие — перевернулся грузовик. Полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе», — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. // УНН