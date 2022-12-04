На автошляху Київ-Чоп житомирянин загинув в авто, яке налетіло на відбійник (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня близько 15:45 поблизу с. Болярки Березівської громади.

Попередньо, водій автомобіля «Renault Megane», 36-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на колесовідбійник. Після цього транспортний засіб зіткнувся з електроопорою.

На жаль, водій загинув на місці події.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Шановні водії! Під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області