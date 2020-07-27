На Баштанском сырзаводе взорвался топливный бак грузовика – погибли два человека

В пятницу, 24 июля, на территории Баштанского сырзавода произошел взрыв грузовика — погибло два сотрудника завода.

Об этом сообщают «Новости-N».

Взрыв прогремел утром, около 11.00. Сообщается, что двое работников предприятия занимались ремонтом фуры DAF. В ходе ремонта сварщик и водитель начали заваривать топливный бак. В процессе сварки топливный бак взорвался. Сварщик и водитель получили тяжелые ожоги и были госпитализированы в реанимацию Баштанской ЦРБ.

По предварительным данным, при проведении сварочных работ не было полностью слиты остатки дизтоплива из бака, что и послужило причиной взрыва.

Сообщается, что первым умер сварщик — у него было обожжено свыше 90% поверхности тела. Пострадавший водитель находился в реанимации, но вскоре скончался. Об этом сообщают жители Баштанки в местной группе «Баштанка» на Facebook.

Кроме того, в комментариях к публикации дочь одного из погибших отметила, что ее отец не раз просил у руководства новый топливный бак, потому что тот, что был в фуре, устарел. Однако руководство завода не реагировало на просьбы водителей, а, кроме этого, устанавливало им жесткие графики — между рейсами водители отдыхали 2-4 часа.

Редакция «Преступности.НЕТ» связалась с управлением Гоструда в Николаевской области, однако сотрудники ведомства отказались предоставлять информацию об инциденте, требуя информационный запрос.