На Бердичівщині водій, аби приховати причетність до ДТП, повідомив про угон своєї автівки

Про заволодіння «Skoda Octavia» пізно увечері 3 березня до поліції повідомив 26-річний житель с. Нехворощ Андрушівської громади.

На місце події прибули поліцейські відділу № 1 Бердичівського РВП. Чоловік розповів правоохоронцям, що залишив на деякий час свою «Skoda Octavia» разом з ключем у замку запалення без нагляду поблизу свого будинку на вулиці села, а коли повернувся – автомобіля вже не було.

Під час спілкування з поліцейськими хлопець плутався в поясненнях та суперечив сам собі. Також інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Відтак поліцейські розпочали ретельну перевірку його слів та вказаних ним обставин незаконного заволодіння автомобілем.

Дуже швидко з’ясувалось, що заявник вигадав історію про угон автомобіля. Насправді на одній з вулиць села він не впорався з керуванням транспортним засобом та в’їхав в електроопору, у результаті чого автомобіль отримав механічні пошкодження. Окрім того, чоловік визнав, що вживав спиртне, але, за його словами, уже після ДТП.

Тож відносно нього правоохоронці склали адміністративні матеріали за вчинення автопригоди (ст. 124 КУпАП), за завідомо неправдивий виклик поліції (ст.183 КУпАП) та за вживання алкоголю після дорожньо-транспортної пригоди (ч. 4 ст. 130 КУпАП).

За вчинення низки адміністративних правопорушень керманичу доведеться сплатити значний штраф.

Бердичівський районний відділ поліції