На Берегівщині обвалився балкон, на якому стояли мати з сином: жінка загинула (фото)
Подія трапилася на вул. Купальній у смт Вилок.
За словами очевидців, мати з сином вийшли на балкон помешкання на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку, після чого той обвалився і мешканці оселі впали на тротуар.
Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу у м. Виноградів.
Підрозділи ДСНС на місце події на залучалися. Обставини даного випадку з’ясовують правоохоронні органи
Головне управління ДСНС України у Закарпатській областіTweet