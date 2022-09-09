На Берегівщині обвалився балкон, на якому стояли мати з сином: жінка загинула (фото)

Подія трапилася на вул. Купальній у смт Вилок.

За словами очевидців, мати з сином вийшли на балкон помешкання на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку, після чого той обвалився і мешканці оселі впали на тротуар.

Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу у м. Виноградів.

Підрозділи ДСНС на місце події на залучалися. Обставини даного випадку з’ясовують правоохоронні органи

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області