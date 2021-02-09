На блокпосту у зоні ООС бійці пострілами зупинили авто, яке проривалося у напрямку збройних формувань РФ

Вчора, 8 лютого, близько 12 години дня, до блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи.

На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації.

Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир.

Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги та транспортували їх до лікувального закладу. На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation