На Буковине свадьба закончилась массовой вспышкой COVID-19: кислород понадобился десяткам гостей

Среди заболевших коронавирусом не было ни одного вакцинированного, узнали журналисты.

В поселке городского типа Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области неделю назад (9 – 15 августа) в ресторане была свадьба на 400 человек. После мероприятия произошла вспышка коронавируса – в больнице с COVID-19 оказались 20 человек.

Среди заболевших нет ни одного человека, который уколол вакцину от коронавируса, узнала корреспондент ТСН у врачей.

По их данным, у госпитализированных есть кашель, одышка и лихорадка. Состояние почти всех заболевших средней степени тяжести, они находятся на кислородной дотации.

Журналисты выяснили, что после массовой свадьбы не заболели сотрудники ресторана.

Инфицированных коронавирусом лечат в Сторожинецкой районной больнице. Врачи поделились, что в больнице сейчас находятся 67 инфицированных, а это в три раза больше, чем в июле. Медики отметили, что им каждый день приходится разворачивать новые койки.

«У нас в начале недели еще было 70 коек, то сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, нужно придерживаться элементарных правил карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных», – поделились в больнице.

По официальным сведениям, Сторожинецкий район является аутсайдером по темпам вакцинации от коронавируса. В Минздраве сообщили, что по состоянию на 19 августа две дозы вакцины в Украине получили 2 980 278 человек. // УНИАН