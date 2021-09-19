На Буковине женщина на «Volkswagen» насмерть сбила велосипедиста

В селе Маршинцы в результате наезда автомобиля погиб велосипедист.

Об этом сообщили Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

“18 сентября, примерно в 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Маршинцы Черновицкого района водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на велосипедиста”, — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что управляя автомобилем “Volkswagen Passat”, 43-летняя жительница села Котелево допустила наезд на 79-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде. От полученных травм пострадавший погиб на месте ДТП.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений об автопроисшествии в Единый реестр досудебных расследований.