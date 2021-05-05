На Буковині 18-річна водійка вчинила смертельне ДТП (фото)

У селі Кам’янка Чернівецького району 18-річна водійка не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет. Машина перекинулася та врізалася в огорожу.

Про це повідомила речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук.

На момент аварії в машині було двоє пасажирів. 24-річний хлопець отримав незначні забої та травму голови. 25-річна дівчина від отриманих травм загинула.

У водійки автомобіля незначні забої. Медичне освідування показало, що вона була п’яна. За фактом ДТП у поліції відкрили кримінальне провадження, водійці оголосять підозру. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі. // Час