На Буковині через несвоєчасне проведення кесаревого розтину померло немовля – засуджено лікаря

Кіцманська місцева прокуратура підтримала обвинувачення відносно 58-річного лікаря акушер-гінеколога районної лікарні за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України).

Вироком Кіцманського районного суду лікаря засуджено до 2 років обмеження волі з позбавленням права займатись лікарською діяльністю строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком в один рік шість місяців.

Установлено, що у травні 2018 року лікар акушер-гінеколог районної лікарні своєчасно не надав кваліфіковано медичну допомогу 34-річній роділлі, а саме своєчасно не провів кесарів розтин, що призвело до смерті дитини. Смерть немовляти настала внаслідок внутрішньоутробної асфіксії.

Відповідно до висновків комісійних судово-медичних експертиз неналежне надання медичної допомоги перебувало у причинно-наслідковому зв’язку із настанням смерті дитини.

Чернівецька обласна прокуратура