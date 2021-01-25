На Буковині поліція розшукує безвісти зниклого 12-річного хлопця (фото)

До поліції надійшло повідомлення від жительки села Карапчів Вижницького району про те, що 24 січня о 16 годині її 12-річний син Сорокан Нестор Валерійович пішов з дому та не повернувся.

Прикмети: зріст 150-160 сантиметрів, середньої тілобудови.

Був одягнений в чорну шкіряну куртку та чорні штани.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукованого – прохання терміново повідомити за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області