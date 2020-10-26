На Буковині поліція розшукує безвісти зниклу Корольову Мальвіну Дмитрівну (фото)
Вчора, 25 жовтня, 26-річна чернівчанка пішла з дому та досі не повернулася. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження розшукуваної жінки та звертаються до громадян з проханням допомогти у її пошуках.
Прикмети: зріст 170 см, волосся темне.
Розшукувана була одягнута у червону балонову куртку, чорні штани та білі кросівки.
Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцязнаходження безвісти зниклої Корольови Мальвіни Дмитрівни, просимо негайно повідомити на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet