На Буковині поліція розшукує неповнолітнього вихованця дитячого будинку (фото)

Поліцейські Чернівецької області звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках 16-річного вихованця Магальського дитячого будинку-інтернату Петра Анатолійовича Усатого.

21 березня, приблизно о 19 годині хлопець пішов із закладу і досі не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, міцної тілобудови.

Був одягнутий у блакитну куртку та чорне гумове взуття.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування підлітка – прохання терміново повідомити на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області