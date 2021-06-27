На Буковині слідчі поліції розслідують обставини аварії, у якій травмувалася 2-річна дитина

У селі Припруття внаслідок зіткнення двох транспортних засобів 2-річна дитина отримали тілесні ушкодження. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції встановила, що 23-річний водій автомобіля «BMW» на іноземній реєстрації виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з легковиком «Mazda» під керуванням 31-річного жителя Хмельницької області. Внаслідок аварії постраждала малолітня дитина, пасажирка транспортного засобу «Mazda».

Медики доправили потерпілу до Чернівецької обласної клінічної лікарні, де діагностували їй забій грудної клітки.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області