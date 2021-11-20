На Буковині тіло чоловіка, який пропав, знайшли у вигрібній ямі

Він пішов до лісу і його знайшли лише через 10 днів.

Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

Чоловік мешкав у селі Привороки Чернівецького району. 10 листопада він пішов до лісу по дрова та не повернувся. Зникло розшукували 10 днів та 20 листопада знайшли мертвим на території закинутого заводу в селі Тарашани. Його тіло було у вигрібній ямі.

На тілі чоловіка ознак насильства правоохоронці не виявили.

Причини смерті встановить слідство. // Діло