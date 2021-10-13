На Буковині у «швидкій» помер італієць, якого відмовились приймати дві лікарні

У Сторожинецькій районній лікарні не прийняли пацієнта, бо він іноземець

У Сторожинці Чернівецької області в машині швидкої медичної допомоги помер 72-річний громадянин Італії. Його госпіталізували в критичному стані – чоловік перебував у комі. Пацієнта відмовились прийняти у реанімаціях двох лікарень, оскільки там не було місць для пацієнтів без коронавірусу.

Як повідомив ZAXID.NET директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв, трагедія сталась зранку 13 жовтня.

За словами медика, до «швидкої» міста Сторожинець звернулись родичі хворого. У іноземця було захворювання, не пов’язане з коронавірусом, він перебував у критичному стані.

«Чоловіка спершу хотіли доставити до Сторожинецької райлікарні, проте там відмовились його прийняти у зв’язку з відсутністю місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу. Після цього італійця відвезли до Чернівецької обласної клінічної лікарні, проте місця у реанімації там також були відсутні», – розповів Володимир Єлєнов.

Зрештою хворого вирішили доставити до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер в машині «швидкої».

Причина смерті іноземця невідома, наразі проводять судово-медичну експертизу. Відомо, що померлий є 72-річним громадянином Італії, який проживав у Сторожинці впродовж останніх семи років.

Зазначимо, за словами головного лікаря Сторожинецької лікарні Олександра Войцеховського, в районній лікарні не мали права приймати пацієнта, бо він іноземець. Для таких хворих є місця в обласних закладах.

Натомість директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Олег Чорний заявив ZAXID.NET, що вони проведуть розслідування, в ході якого визначать винних в смерті італійця. Також голова департаменту висловлює щирі співчуття родичам померлого.