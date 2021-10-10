На Буковині житель Рівненщини загинув, підірвавшись на старому артснаряді 

Чоловік приїхав до Чернівецької області у пошуках історичних цінностей. Під час перебування у лісі рівненчанин підірвався на знайденому артилерійському снаряді минулих війн.

Вчора, 9 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від 48-річного жителя міста Рівного про те, що в лісі, неподалік села Добринівці, знайомий загинув від вибуху невідомого предмету.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) з відміткою «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області