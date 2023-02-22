На Буковині 13 посадовців та 2 депутата сільради приймали рішення у своїх інтересах та інтересах членів своїх сімей

Упродовж 2022 року прокурори Чернівецької обласної прокуратури забезпечили участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією стосовно представників органів місцевого самоврядування, депутатів та керівників комунальних підприємств.

За результатами цих судових розглядів до адміністративної відповідальності притягнуто одного міського голову, трьох голів сільських рад, заступника сільського голови та керівника підрозділу селищної ради, двох депутатів та сім керівників комунальних підприємств. Їм призначено адміністративні стягнення у виді штрафу.

Крім того, у січні цього року, за участі прокурора розглянуто протоколи та притягнуто до адміністративної відповідальності керівника комунального підприємства, який порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП).

Встановлено та доведено, що у січні, лютому та березні 2021 року, обіймаючи посаду генерального директора КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», попри реальний конфлікт інтересів та необхідність його врегулювання, він підписав три накази, якими підвищив посадові оклади своєму синові.

Чернівецька обласна прокуратура