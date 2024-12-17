На Буковині неповнолітній водій загинув, врізавшись у стелу з назвою міста (фото)

Аварія трапилась вранці, 16 грудня, у м. Новодністровськ. Унаслідок зіткнення транспортного засобу з бетонною стелою, 17-річний кермувальник загинув на місці події. Наразі за цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Для з’ясування обставин на місці аварії працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП. Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річний житель с. Білоусівка, не впорався з керуванням автомобіля «Renault», допустив зʼїзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги, з подальшим зіткненням з бетонною стелою з надписом міста.

Від отриманих, внаслідок ДТП, травм буковинець помер на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області