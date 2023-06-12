На Буковині розслідують смертельне лобове зіткнення легковика та вантажівки (фото)

Увечері 10 червня в адмінстративних межах села Валя Кузьміна зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок аварії 39-річний водій автомобіля «BMW» отримав травми не сумісні з життям. За цим факом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-19 із сполученням «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» в адміністративних межах Валя Кузьміна надійшло до поліції о 23:40.

Для з’ясування обставин автопригоди на місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо працівники поліції з’ясували, що 39-річний житель села Валя Кузьміна, не впорався з керуванням автомобіля «BMW», виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з транспортним засобом «Mersedes-Benz Actors», під керуванням 59-річного жителя села Брусниця.

В результаті ДТП водій «BMW» отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Поліція наголошує про важливість дотримання Правил дорожнього руху. Бережіть себе і не наражайте на небезпеку оточуючих!

Відділ комунікації поліції Чернівецької області