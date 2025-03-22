На Буковині в ДТП загинули батько з неповнолітнім сином (фото)

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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Берегомет надійшло до поліції сьогодні вранці. У результаті аварії двоє місцевих жителів отримали травми несумісні з життям.

Одразу ж на місце події для з’ясування всіх обставин та причин ДТП виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група Вижницького райвідділу поліції та спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області.

Правоохоронці попередньо встановили, що сьогодні вранці 22 березня водій 1969 р.н. автомобіля «Volkswagen Sharan», рухаючись селищем Берегомет у напрямку Чернівців, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги, з подальшим перекиданням в кювет.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його пасажир 2010 р.н. від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичних експертиз.

Вирішується питання про внесення відомостей про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці ще працюють співробітники поліції.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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