На Бєлгородщині сержант підірвав гранату та влаштував пожежу у в/ч з 200-ми та 300-ми
У Бєлгородській області Росії сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал “112”.
За даними ЗМІ, 14 січня командир взводу, старший сержант підірвав у військовій частині у Бєлгородській області гранату РГД-5. Внаслідок вибуху сталася пожежа, вогонь поширився на 450 квадратних метрів..
Через загоряння у військовій частині здетонували боєприпаси, які були у кімнаті зберігання зброї.
За попередніми даним, внаслідок інциденту загинули троє російських військових, 16 отримали поранення, а ще вісім зникли безвісти.