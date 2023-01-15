На Бєлгородщині сержант підірвав гранату та влаштував пожежу у в/ч з 200-ми та 300-ми

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У Бєлгородській області Росії сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал “112”.

У Бєлгородській області сержант підірвав гранату та влаштував пожежу у військовій частині

Фото: сержант у Бєлгородській області влаштував масштабну пожежу у військовій частині (Getty Images)

За даними ЗМІ, 14 січня командир взводу, старший сержант підірвав у військовій частині у Бєлгородській області гранату РГД-5. Внаслідок вибуху сталася пожежа, вогонь поширився на 450 квадратних метрів..

Через загоряння у військовій частині здетонували боєприпаси, які були у кімнаті зберігання зброї.

За попередніми даним, внаслідок інциденту загинули троє російських військових, 16 отримали поранення, а ще вісім зникли безвісти.

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