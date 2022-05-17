На Черкащині 92-річний водій на ВАЗ 2103 загинув, «наздогнавши» OPEL Zafira

Дорожньо-транспортна пригода сталася в межах Золотоніського району. Відкрито кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 травня, близько десятої години вечора в межах Золотоніського району. Водій автомобіля ВАЗ 2103 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем OPEL Zafira.

В результаті аварії 92-річний водій автомобіля ВАЗ 2103 від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Сектор комунікації поліції Черкаської області