На Черкащині легковик заїхав під тягач. Двоє з постраждалих – у комі (фото)

На автодорозі Черкаси – Умань поблизу Ротмистрівки Черкаського району ВАЗ заїхав під тягач із причепом.

До Смілянської багатопрофільної лікарні у важкому стані госпіталізували трьох постраждалих із легковика – водія та пасажирів.

Двоє з них на момент прибуття медиків були в комі.

На місці події працювали одразу чотири бригади екстреної медичної допомоги, тому що диспетчеру повідомили про те, що в автомобілі ВАЗ затисло кількох постраждалих.

У чоловіка приблизно 35-37-ми років попередньо медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

Дівчина 18-ти років перебувала без свідомості в стані коми. У неї виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом плеча.

У чоловіка приблизно 28-ми років – перелом стегна та відкрита черепно-мозкова травма.

Його також доправили до лікувального закладу без свідомості в стані коми.

64-річний водій вантажівки, у якого діагностували гіпертензивний криз та гостру стресову реакцію, госпіталізації не потребував. // Факти