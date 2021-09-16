На Черкащині підліток загинув внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни

14-річний хлопець загинув внаслідок отримання поранень від вибуху снаряду часів Другої світової війни. Він намагався розібрати небезпечний предмет, який знайшов.

15 вересня близько 19:00 години до Золотоніського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що неповнолітній хлопець отримав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани живота, руки й тулуба, а також політравму несумісною із життям. Такі поранення хлопець отримав від вибуху осколкового снаряда.

Нещасний випадок стався у селі Крупське, Золотоніського району. Попередньо встановлено, що хлопець знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 мм часів Другої світової війни й коли сам був удома, намагався його розібрати. Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію, а також працівників ДСНС.

На місці події працювали поліцейські Золотоніщини, слідчі слідчого Управління ГУНП в Черкаській області та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили осколки від снаряда й зробили змиви, які опечатано як речові докази.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчими перевіряються обставини та усі деталі події. Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області