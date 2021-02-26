На Черкащині поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліцейської діяльності № 1 Звенигородського районного відділу поліції встановлюється місцезнаходження Ковпака Владислава Сергійовича, 2006 року народження.

25 лютого Ковпак Владислав Сергійович пішов з місця мешкання м. Тальне та до теперішнього часу його місце перебування невідомо. Телефону при собі не має.

Був вдягнений: кофта сірого кольору, темні джинси, був без верхнього одягу.

Особливі прикмети: має психічні розлади здоров’я.

Якщо Ви побачили зовні схожого хлопчика встановіть з ним контакт та зателефонуйте до поліції по телефону «102», 0674025128, або іншим зручним способом.

Сектор комунікації поліції Черкаської області