На Черкащині поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)
Відділом поліцейської діяльності № 1 Звенигородського районного відділу поліції встановлюється місцезнаходження Ковпака Владислава Сергійовича, 2006 року народження.
25 лютого Ковпак Владислав Сергійович пішов з місця мешкання м. Тальне та до теперішнього часу його місце перебування невідомо. Телефону при собі не має.
Був вдягнений: кофта сірого кольору, темні джинси, був без верхнього одягу.
Особливі прикмети: має психічні розлади здоров’я.
Якщо Ви побачили зовні схожого хлопчика встановіть з ним контакт та зателефонуйте до поліції по телефону «102», 0674025128, або іншим зручним способом.
Сектор комунікації поліції Черкаської областіTweet