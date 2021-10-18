На Черкащині поїзд збив школярку, яка переходила колію в навушниках
Зрештою потраждалу в стані коми з важкими травмами доправили до клініки.
У місті Сміла Черкаської області 18 жовтня поїзд збив дев’ятикласницю, яка переходила колію в навушниках та не чула через це попереджувальних сигналів.
Про це розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
О 7:38 медикам надійшов виклик про те, що дитина перебуває без свідомості. Лікарі прибули на місце події та надали допомогу дівчині.
За попередніми даними, у неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, забій головного мозку та перелами обох передпліч. // ДілоTweet