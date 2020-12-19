На Черкащині розшукують зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Поліцією Черкащини розшукується Фуркалова Ольга Анатоліївна, 2006 року народження.

18 грудня дівчина пішла з дому та досі не повернулася. Вона зникла з села Васильків, Шполянського району.

Прикмети: вік 14 років, зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови.

Була одягнена: куртка блакитного кольору, чорні джинси.

Зараз дівчина має волосся темного кольору.

Її мобільний телефон наразі вимкнений. Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до поліції за телефоном «102», або (0472)41 52 420.

Сектор комунікації поліції Черкаської області