На Черкащині розшукують зниклу неповнолітню дівчину (фото)
Поліцією Черкащини розшукується Фуркалова Ольга Анатоліївна, 2006 року народження.
18 грудня дівчина пішла з дому та досі не повернулася. Вона зникла з села Васильків, Шполянського району.
Прикмети: вік 14 років, зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови.
Була одягнена: куртка блакитного кольору, чорні джинси.
Зараз дівчина має волосся темного кольору.
Її мобільний телефон наразі вимкнений. Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до поліції за телефоном «102», або (0472)41 52 420.
Сектор комунікації поліції Черкаської області