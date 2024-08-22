На Черкащині авто врізалося в огорожу, водій загинув (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 серпня, близько 22:00 години, у селі Верхнячка Уманського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Opel Omega на заокругленні дороги не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу домоволодіння. Після, автомобіль врізався в господарську будівлю та електроопору. Від отриманих внаслідок ДТП травм 41-річний чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Черкащини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Черкаської області