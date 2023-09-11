На Черкащині у ДТП загинув 20-річний водій, 15-річну пасажирку госпіталізовано (фото)

Водій з’їхав із дороги та перекинувся. Травми, які чоловік отримав в автопригоді були несумісні із життям. Пасажирку авто госпіталізували до лікарні. На місці ДТП працювали слідчі.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Звенигородщині біля села Вільховець. За попередніми даними 20-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не врахував ситуацію на дорозі та не обрав безпечної швидкості. Він зʼїхав на узбіччя дороги, де авто перекинулося.

Внаслідок автопригоди кермувальник загинув на місці події, а його 15-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні.

Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області