На Черкащині у зіткненні двох вантажівки загинули водії (фото)

Під час лобового зіткнення водії вантажівок загинули на місці події. Водій та пасажири легкового авто не постраждали. Поліцейські встановлюють повні обставини смертельної ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

ДТП сталася 6 вересня, близько 12:00 години, на автодорозі зі сполученням “Київ-Знам’янка” неподалік села Ребедайлівка.

Попередньо правоохоронці встановили, що 38-річний водій вантажівки MAN виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем IVECO. Від удару останній з’їхав у кювет та перекинувся.

На жаль, внаслідок аварії, водії вантажних транспортних засобів загинули на місці події. 48-річний пасажир IVECO, якого під час зіткнення викинуло з транспортного засобу, перебуває в Кам’янській центральній районній лікарні.

Третій учасник автопригоди, водій Toyota Yaris, щоб уникнути зіткнення також з’їхав у кювет. Він та пасажири авто від госпіталізації відмовились.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії для встановлення повних обставин автопригоди. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області