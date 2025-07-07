На Черкащині водій на «Opel» загинув, врізавшись у відбійник (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 липня, близько 17:30 години на вулиці Богдана Хмельницького у Смілі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Opel» допустив зіткнення з металевим відбійником. Від отриманих внаслідок ДТП травм, 58-річний чоловік загинув на місці автопригоди.

Слідчі внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Черкаської області