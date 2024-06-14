На Черкащині водія, який збив чоловіка та жінку з малолітньою дитиною, взято під варту

37-річному уманчанину, який скоїв наїзд на трьох пішоходів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 червня близько 22:00 години на вулиці Шевченка в селі Родниківка Уманського району. Водій скоїв наїзд на 33-річного чоловіка, 31-річну жінку та півторарічну дівчинку. Нині вони у лікарні.

Затриманому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжке тілесне ушкодження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області