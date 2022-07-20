На Черкащині загинув водій вантажівки, яка з’їхала у кювет і перекинулася (фото)

У дорожньо-транспортній пригоді загинув 43-річний житель села Веселий Хутір. Водій не впорався з керуванням. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Автопригода сталася 19 липня на автодорозі між селилищем міського типу Чорнобай та селом Веселий Хутір. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volvo FXM не впорався з керуванням й з’їхав у кювет, де транспортний засіб перевернувся.

На жаль, внаслідок аварії, водій помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії для встановлення повних обставин автопригоди.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області