На Черкащині знайдено тіло молодика, якого розшукували з 14 березня
22-річний Богдан Лініченко вийшов із дому та не повернувся
20 квітня у річці Дніпро виявлено тіло 22-річного молодика, якого розшукували більше місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Черкащини.
Всі служби проводили розшукові заходи зі встановлення місця знаходження зниклого.
За попередніми даними, слідів насильницької смерті не виявлено. Призначено судово-медичну та інші експертизи. Слідчі встановлюють повні обставини трагедії.Tweet