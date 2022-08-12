На Чернігівщині поліцейські надали домедичну допомогу жінці, яка підірвалась на ворожій «розтяжці»

Під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району побачили на узбіччі жінку з велосипедом. Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю.

Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу.

Під час спілкування з постраждалою поліцейські дізналися обставини її травмування. Виявляється, що жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби.

Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила «розтяжку» — вибухову пастку, встановлену військовими рф під час окупації частини області.

Поліцейські передали жінку медикам швидкої допомоги. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Тривають поліцейські заходи.

Шановні громадяни! Нагадаємо, що нині діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області. Поліція застерігає: небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

У разі виявлення підозрілих предметів, зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, у жодному разі не наближайтеся до них. Одразу повідомте про це поліцію, або рятувальників.

Національна поліція України