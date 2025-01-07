На Чернігівщині потонули 66-річний чоловік та його 7-річний онук

Ввечері, 7 січня, до Чернігівського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Киселівської громади у річці втопилися чоловік та дитина.

Отримавши повідомлення, на виклик негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та рятувальники.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що загиблими є місцеві мешканці, 66-річний чоловік та його 7-річний онук. За словами свідків, хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука. На жаль, обоє загинули.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області