На Черниговщине двое мужчин погибли в автомобиле, врезавшемся в дом

В селе Мохнатин на Черниговщине в ДТП погибли двое мужчин.

Об этом сообщает полиция Черниговской области на странице в сети Facebook.

Согласно информации, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мохнатин Новобелоуской общины легковой автомобиль въехал в частный дом.

Правоохранители установили, что во время столкновения в автомобиле находилось пять человек.

За рулем легковушки была женщина 2003 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и въехала в дом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель еще две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин скончались от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению анкетных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины.

Открыто производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. // УНИАН