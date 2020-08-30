На Черниговщине при пожаре в доме погибли мужчина и его двухлетняя дочь

В Черниговской области сгорел дом многодетной семьи, в результате пожара погиб отец и его двухлетняя дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.

Ночью 30 августа, в воскресенье, в Нежинском районе в результате пожара сгорел дом многодетной семьи, в которой погибли отец семейства и двухлетняя девочка.

«Сообщение о пожаре дома в селе Дуболуговка Нежинского района поступило в милицию в 02:11. На вызов прибыли спасатели, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области», — сказано в сообщении.

В частном домовладение проживала семья из восьми человек — родители и шестеро малолетних детей. Семья состояла на учете в коммунальном учреждении «Центр предоставления социальных услуг».

Как установила следственно-оперативная группа, вечером после употребления спиртных напитков между супругами возникла ссора и мать ушла из дома. По словам соседей, впоследствии человек отправился на ее поиски. В этот момент произошло возгорание в доме.

Благодаря бдительности соседей удалось спасти пятерых детей от 4 до 12 лет. С матерью и спасенными детьми работают офицеры ювенальной превенции и полицейский психолог, врачи, соцслужбы.

Правоохранители организовали сбор помощи для пострадавшей семьи — вещи, продукты, предметы первой необходимости. // Преступности.НЕТ